Синоптик Вильфанд: температурные аномалии ожидаются в Москве на Рождество

06 января, 09:31Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аномальные колебания температуры прогнозируются в столице 7 января, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На Рождество тоже происходит волшебство: температура в полночь будет вполне зимней – минус 5–10 градусов в Москве, к утру она уже будет приближаться к нулевой отметке, а затем уже днем, в 15 часов, она будет положительной. Но все-таки первая половина ночи будет совершенно морозная", – передает ТАСС его слова.
На погодные условия в центре страны влияет глубокий циклон, отметил синоптик. Кроме того, наблюдается влияние мощного антициклона, который будет сдерживать формирование циклона, добавил Вильфанд. В рождественскую ночь теплый фронт принесет в город мокрый снег, который днем превратится в дождь.
Температура в дневное время будет выше нормы на 6 градусов, уточнил эксперт. Ветер будет дуть со скоростью 11 метров в секунду.
Мокрый снег с дождем ожидаются также в Воронежской, Тульской, Брянской и Тамбовской областях, сообщил Вильфанд.
При этом в середине января в Москве произойдет арктическое вторжение, предупредил ранее центр погоды "Фобос". Средняя температура станет ниже многолетних значений. Однако в конце января в столице прогнозируются атлантические погодные процессы, из-за чего в город вернется теплая аномалия.
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