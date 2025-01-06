Синоптик Вильфанд: температурные аномалии ожидаются в Москве на Рождество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аномальные колебания температуры прогнозируются в столице 7 января, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Рождество тоже происходит волшебство: температура в полночь будет вполне зимней – минус 5–10 градусов в Москве, к утру она уже будет приближаться к нулевой отметке, а затем уже днем, в 15 часов, она будет положительной. Но все-таки первая половина ночи будет совершенно морозная", – передает ТАСС его слова.

На погодные условия в центре страны влияет глубокий циклон, отметил синоптик. Кроме того, наблюдается влияние мощного антициклона, который будет сдерживать формирование циклона, добавил Вильфанд. В рождественскую ночь теплый фронт принесет в город мокрый снег, который днем превратится в дождь.

Температура в дневное время будет выше нормы на 6 градусов, уточнил эксперт. Ветер будет дуть со скоростью 11 метров в секунду.

Мокрый снег с дождем ожидаются также в Воронежской, Тульской, Брянской и Тамбовской областях, сообщил Вильфанд.

При этом в середине января в Москве произойдет арктическое вторжение, предупредил ранее центр погоды "Фобос". Средняя температура станет ниже многолетних значений. Однако в конце января в столице прогнозируются атлантические погодные процессы, из-за чего в город вернется теплая аномалия.

