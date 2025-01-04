Солнечный столб возник в Москве утром 4 января

Фото: телеграм-канал "Это Москва"

Солнечный столб возник в Москве утром в субботу, 4 января, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Это визуальное атмосферное явление проявляется как оптический эффект. Оно представляет собой вертикальную полосу света, которая тянется вверх от Солнца. Увидеть его можно во время его заката или восхода, объяснил синоптик.

По словам специалиста, причиной появления солнечного столба является отражение света на плоских гранях ледяных кристаллов, которые повисли в воздухе.

Ранее Леус назвал прошедший 2024 год одним из самых теплых за всю историю наблюдений в Москве. По словам синоптика, средняя температура воздуха составила плюс 7,98 градуса. Однако по показателям метеостанции МГУ, этот показатель достигал плюс 8,2 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем было в 2020 году.