Синоптик Леус: в Москве прошедший 2024 год стал одним из самых теплых

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прошедший 2024 год в Москве стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, средняя температура воздуха составила плюс 7,98 градуса.

"С таким показателем 2024 год занимает второе место в списке самых теплых годов за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений в Москве. В лидерах с результатом плюс 8,04 градуса остается 2020 год", – уточнил Леус, ссылаясь на данные базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ.

При этом по показателям метеостанции МГУ, 2024 год стал самым теплым – средняя температура воздуха составила плюс 8,2 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем было в 2020 году.

Между тем в начале 2025 года температура в столице превысит норму на 4–5 градусов. Так, в ночные часы 1 и 2 января температурные показатели будут в пределах от минус 2 до минус 5 градусов, днем – от 0 до минус 2 градусов. При этом 3 января в Москве возможна оттепель.