Синоптик Ильин: первые выходные дни 2025 года принесут в Москву до минус 10 градусов

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Первые выходные дни текущего года принесут в Москву минусовые температуры и гололедицу. Значения понизятся до минус 10 градусов, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

"По области будет не сильно холоднее – минус 6–11 градусов. На северо-востоке Московской области возможны отдельные понижения температуры до минус 13 градусов", – сказал он.

При этом днем 4 января температура поднимется до минус 2–4 градусов. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду, уточнил метеоролог.

"В ночь на воскресенье погода будет облачной с прояснениями. Местами пройдет умеренный снег, как и днем 5 января. Температура воздуха ночью в Москве будет понижаться до минус 7–9 градусов", – отметил синоптик.

По словам Ильина, днем 5 января сохранится гололедица. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

Между тем температура в рождественскую ночь в Московском регионе опустится до минус 8 градусов, однако уже утром на следующий день в столицу придет оттепель. Значения поднимутся до плюс 6 градусов. По предварительным данным, в первый рабочий день, 9 января, в Москве также будет положительная температура, осадков не ожидается.

