В Москве выпало 97% от климатической нормы за 2024 год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве за 2024 год выпало 688 миллиметров осадков – 97% от климатической нормы. Об главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в телеграм-канале.

В целом год оказался на 1,7 градуса теплее многолетних значений, он также занял второе место по теплу после 2020-го, отметила синоптик.

По ее словам, декабрь 2024 года был на 2,2 градуса теплее многолетних значений. Самая высокая температура зафиксирована на метеостанции ВДНХ 20 декабря – тогда воздух прогрелся до 3,5 градуса. Самая холодная ночь пришлась на 19 декабря, когда температура понизилась до минус 16,6 градуса.

Позднякова указала, что самые интенсивные осадки были замечены 8 декабря, когда выпало 13 миллиметров в виде снега. Всего за месяц выпало 49,7 миллиметра осадков – 96% месячной нормы. А наибольшая высота снежного покрова в Москве наблюдалась утром 17 декабря, уточнила специалист.

Между тем в столице в течение 2 января ожидается сильный ветер с порывами до 15–18 метров в секунду. Кроме того, прогнозируются небольшие осадки и местами гололедица.

Водителей призвали не нарушать ПДД, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам рекомендовали быть внимательными и аккуратными на улицах.