Стилист Лисовец назвал главные тренды зимнего гардероба

Один из самых непростых модных вопросов – как одеться зимой не только тепло, но и стильно. Вместе с экспертами разбираемся, как подобрать идеальный образ для холодной погоды.

Интеллигентный вид

Защититься от ветра, дождя и снега помогут куртки, в составе которых есть альполюкс или холлофайбер – это синтетические утеплители с хорошими теплоизоляционными и водоотталкивающими свойствами, рассказала Москве 24 стилист Ольга Ким.

Также наполнение может быть из полиэстера и синтепона. Материалы отличаются невысокой стоимостью и спасают от умеренных морозов.



Ольга Ким стилист Выбор куртки также будет зависеть от того, сколько времени человек проводит на холоде. Например, если он находится на улице по часу-два каждый день, ему подойдет удлиненный вариант как минимум до колена. Если же он перемещается на машине и бывает на холоде редко, согреет и не будет сковывать движения вариант до середины бедра.

Притом важно иметь в виду, что в этом сезоне перестал быть актуальным спортивный стиль. Поэтому устаревшими теперь считаются пуховики оверсайз и парки, отметил в разговоре с Москвой 24 стилист Владислав Лисовец.

"Вид сейчас должен быть ухоженным, интеллигентным – для города. Есть, например, пальто, в которых очень даже тепло. Также продолжается тренд на шубы. Но не на натуральные, потому что они придают возраст, а на искусственные", – пояснил он.

Однако самое важное в образе – силуэт, считает эксперт. Верхняя одежда должна быть приталенной и в то же время громоздкой. Добиться такой формы позволит массивная плечевая линия, ее легко создать с помощью подплечников.

Тепло и элегантно

В качестве второго слоя лучше всего рассматривать одежду из натуральной шерсти, считает Ольга Ким. В частности, лучшим материалом для свитеров считаются верблюжья и овечья шерсть, а также кашемир. Однако, несмотря на то что такие модели очень теплые и мягкие, они имеют свойство скатываться.



Ольга Ким стилист Гораздо более износостойкими являются изделия из смеси шерсти и синтетики. Их содержание в составе вещи должно быть в равной пропорции, а еще лучше, если доля искусственных примесей не будет больше 30%.

Стилист также добавила, что оптимальным вариантом станет верх из хлопка или полиэстера. Материалы гипоаллергенны и приятны к телу, но греют хуже, чем шерстяные. В таком случае, по словам эксперта, стоит приобрести свитер из плотных, толстых ниток – за счет объема он хорошо сохранит тепло.

Для низа же важна многослойность. Выходя на улицу надолго, под штаны рекомендуется всегда надевать дополнительный утепляющий слой – колготки, термобелье или кольсоны, напомнила Ким. По ее словам, для кратковременных прогулок же подойдут брюки из флиса. Ткань отличается высокой плотностью, поддерживает комфортную для тела температуру и хорошо стирается.

"А сделать образ не просто теплым, но утонченным и даже дерзким можно, сочетая свитер с классическими брюками и кожаной юбкой. Потому что просто свитер – это домашний стиль", – подчеркнул Влад Лисовец.

Грубая подошва

Удобный и трендовый вариант для этой зимы – сапоги-дутики. Несмотря на то что эта обувь изготавливается из текстиля, в ней также предусмотрены дополнительные утепляющий и влагоустойчивые слои. Кроме того, рекомендуется обратить внимание и на ботфорты и любые другие сапоги на грубой резиновой подошве. Таким образом, удастся не только не замерзнуть при минусовых температурах, но и не подскользнуться, отметила Ольга Ким.

"И избегаем спортивной обуви. Сейчас самый основной тренд – это элегантность. Поэтому для городской зимы вполне уместна обувь на тракторной подошве и на небольшом каблуке", – также считает Лисовец.

Выделяться зимой

Практичным вариантом для морозной погоды остаются аксессуары и головные уборы из натуральной шерсти. В частности, плотно закрыть уши от ветра и холода позволят шапки-бини и шапки ушанки, посоветовала Ольга Ким.

По ее словам, для поддержания тепла также рекомендуется отдавать предпочтение шерстяным варежкам. Они, в отличие от кожаных перчаток, плотно прилегают к коже и удерживают тепло.



Владислав Лисовец стилист Выделиться зимой позволят акцентные аксессуары. Это могут быть яркие сумки, шапки, шарфы – зеленые, темно-синие, бордовые. Причем их не надо подбирать по цвету друг к другу.

Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на русский стиль и носить платки. Такой аксессуар станет необычной альтернативой вязаным шапкам. Дополнить наряд с платком можно экстравагантными очками и ярким макияжем губ, добавил он.