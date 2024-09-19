"Ведомости": одежда российских брендов может подорожать на 22% до конца года

Фото: depositphotos/artjazz

Одежда российских брендов может подорожать на 22% до конца года. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Fashion Factory School.

Речь идет о коллекциях на предстоящие осень и зиму. Рост цен произойдет на фоне подорожания тканей на 21%, фурнитуры – на 19% и остальных материалов – на 20%, говорится в статье. Также выросли зарплаты у специалистов по пошиву.

Рост цен прогнозируется осенью и на рынке подержанных автомобилей. Они могут подорожать на 5–30%. Это произойдет из-за повышения тарифов утилизационного сбора для ввозимых автомобилей. Спрос на подержанные автомобили растет, что приводит к замедлению снижения цен на автомобили с пробегом, отметил эксперт Даниил Шкурыгин.

