Стоимость апельсинового сока на бирже превысила 5 долларов за фунт

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Стоимость апельсинового сока на лондонской бирже ICE Futures впервые превысила 5 долларов за фунт, установив новый исторический рекорд. Об этом стало известно из данных торгов, опубликованных на сайте.

По состоянию на 16:10 по московскому времени сентябрьский фьючерс замороженного концентрата апельсинового сока торговался по цене 4,97 доллара за фунт (+0,8%). Дневной максимум оказался на отметке 5,06 доллара за фунт.

Котировки растут из-за негативных прогнозов по урожаю апельсинов в Бразилии – крупнейшем производителе этих цитрусовых. В 2023 году запасы сырья для апельсинового сока в стране были вблизи многолетних минимумов, говорится в отчете Бразильской ассоциации экспортеров цитрусовых. Ожидается, что в этом сельскохозяйственном году урожай уменьшится на четверть и станет рекордно низким с 1988 года.

Ранее в России снизились цены на мясо и птицеводческую продукцию. Так, стоимость свинины и курицы снизилась на 5,4 и 0,5% соответственно. Яйца первой категории подешевели на 3,6%, второй категории – на 6%.

Однако в октябре – декабре цены на молоко вырастут на 5–10%, сказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. По его словам, на повышение цен влияют рост тарифов на ЖКУ и электричества, расходы на ветеринарные препараты, логистику, упаковку и другое.