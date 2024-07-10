Минсельхоз зафиксировал снижение цен на птицеводческую продукцию и мясо в России

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Цены на мясо и птицеводческую продукцию в России продолжают уменьшаться. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Например, стоимость свинины и курицы за последний месяц сократилась на 5,4 и 0,5% соответственно. Яйца первой категории также подешевели на 3,6%, второй категории – на 6%.

В министерстве напомнили, что в этом году сразу несколько видов социально значимой продукции выросли в цене, но они были ниже темпов инфляции. При этом по некоторым товарам стоимость уже сейчас стала меньше, чем была год назад. Например, за 12 месяцев подешевели лук репчатый – на 26,6%, капуста белокочанная – на 14,3%.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что летом цены на плодоовощную продукцию определяет сезонность. Так, за прошлую неделю снизилась цена на томаты – на 0,6%. Однако за последний месяц помидоры подешевели на 11,5%. При этом импортный картофель, который сейчас представлен на рынке, продается по средней цене в размере 20,74 рубля за килограмм.

"Постепенно в продажу начинает поступать ранний российский картофель из южных регионов страны, где уже приступили к уборке урожая. Это будет способствовать снижению отпускных и розничных цен", – уточнили в министерстве.

В мае 2024 года цены на оптовые полтуши свинины в центральной части России упали на 12%. Так, по данным участников рынка, стоимость продукта достигла 181 рубля за килограмм. Директор одной из агрокомпаний Константин Корнеев, комментируя снижение цен, объяснил их небольшим избытком мяса на рынке, а также началом сезона фруктов и овощей.

