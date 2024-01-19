В Минсельхозе рассказали о динамике цен на сыр в РФ

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Отпускные цены на сыр в России увеличились на 0,2% год к году, следует из данных на середину января 2024 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

"За год отпускные цены на сыры фактически не изменились. В то же время потребительские цены за аналогичный период, по информации Росстата, выросли на 2,8%, что значительно ниже темпов инфляции", – говорится в публикации ведомства.

Там отметили, что на рост стоимости молочных продуктов, включая сыры, повлияла цена на сырье, которое за год подешевело на 1,2%. В то же время производство сыров увеличилось. В Минсельхозе уточнили, что за 11 месяцев 2023 года было выпущено 717,8 тысячи тонн этого продукта, что на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

"Ключевым импортером сыра в нашу страну является Белоруссия, на которую пришлась основная часть поставок в прошлом году. В 2024 году ожидаем стабильную ситуацию на рынке сыров", – подчеркнули в ведомстве, добавив, что риска появления дефицита этого продукта нет.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова предупредила, что плавленый сыр содержит много ненатуральных компонентов. По ее словам, чрезмерное употребление этого продукта может привести к ожирению, повышенному содержанию холестерина и диабету.

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