Диетолог рассказала, чем опасен плавленый сыр

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Плавленый сыр удобно использовать в качестве ингредиента для приготовления блюд, однако этот продукт содержит много ненатуральных компонентов и является менее полезным, чем обычный сыр. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.

По ее словам, обычный сыр делают из молока, а плавленый – из натурального сыра. При этом вкус плавленому сыру придают различные добавки, не всегда полезные: красители, эмульгаторы, усилители вкуса, консерванты и прочие. Также довольно часто при производстве такого вида сыра используют трансжиры, добавила эксперт.

Из-за такого большого количества добавок плавленый сыр содержит больше соли, консервантов и жиров, чем обычный. Чрезмерное употребление плавленого сыра может привести к многим проблемам: ожирение, повышенное содержание холестерина, диабет и увеличение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. У некоторых людей добавки в плавленом сыре могут также вызвать аллергические реакции.

Разаренова посоветовала не рассматривать плавленый сыр в качестве альтернативы натуральному. Такой продукт тем не менее можно включать в рацион, но в небольших количествах: не более одной–двух чайных ложек в день для здоровых людей. Если же у человека есть какие-либо ограничения в питании, то сначала ему нужно обратиться к врачу для получения рекомендаций, отметила диетолог.

Специалист также обратила внимание, что при выборе плавленого сыра стоит обратить внимание на те из них, которые не содержат трансжиров. Заменить такой вид сыра в рационе можно творогом или сыром из кешью, добавила Разаренова.

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