Диетолог посоветовала ограничить при диабете потребление горького шоколада

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При мигрени, повышенном давлении, сахарном диабете и ожирении необходимо уменьшить количество горького шоколада в своем рационе питания. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева.

По ее словам, горький шоколад может увеличить отток желчи. Также специалист порекомендовала не употреблять продукт людям с ожирением или сахарным диабетом второго типа. В частности, полностью убрать шоколад из рациона стоит при аллергических реакциях на его компоненты.

"Лучше всего есть горький шоколад после салата из сырых овощей или после белковой нежирной пищи. Например, съели сначала кусочек индейки, курицы или рыбы, а потом – порцию горького шоколада", – добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал не отказываться от сахара тем, кто активно занимается спортом. Сладкие продукты им необходимы, поскольку из них можно получить энергию. При полном отказе от сахара у спортсменов может развиться клеточный голод и замедлиться метаболизм.

До этого был назван продукт, который обязательно должен присутствовать в рационе пожилых людей зимой. Речь идет о бульоне, поскольку он хорошо усваивается, питает ткани тела и дает согревающий эффект. Его следует готовить из мяса домашних птиц. В бульон также рекомендуется добавить корнеплоды вроде пастернака, моркови и корня сельдерея.

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