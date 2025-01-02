Сильный ветер до 18 метров в секунду ожидается в Москве в течение дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ветер с порывами до 15–18 метров в секунду накроет Москву в течение дня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Ожидаются небольшие осадки и местами гололедица. Воздух прогреется до двух градусов тепла", – говорится в сообщении.

На фоне непогоды пешеходам рекомендовали быть внимательными и аккуратными на улицах, а автомобилистам советуют не нарушать правила дорожного движения, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В случае аварийных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 112.

Между тем прошедший 2024 год в Москве стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха составила плюс 7,98 градуса.

Столичные системы жизнеобеспечения работали штатно в новогоднюю ночь. Сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении не было обнаружено. Кроме того, коммунальные службы работают в усиленном режиме до сих пор, а аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят в круглосуточном режиме.

