ЦОДД напомнил о закрытии движения в районе храма Христа Спасителя 6 и 7 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения напомнил, что из-за проведения рождественских мероприятий движение транспорта временно закроют в районе храма Христа Спасителя 6 и 7 января. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале столичного Дептранса.

Движения не будет в Соймоновском проезде от улицы Волхонки до Пречистенской набережной с 16:00 6 января до 3:00 7 января. Также водители транспортных средств не смогут проехать по Волхонке от Соймоновского проезда до улицы Ленивки с 18:00 6 января до 3:00 7 января.

В связи с этим автомобилистов призвали соблюдать внимательность и строить маршрут заранее.

При этом транспорт Москвы в ночь на Рождество будет работать по особому графику. Станции метро и МЦК будут открыты до 02:00, а МЦД – до 03:00. При этом поезда "Аэроэкспресса" станут работать в обычном режиме.

Кроме того, 149 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03:30, еще 18 маршрутов станут курсировать без изменений.

