Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 500 храмов будут работать в Москве в Рождество, 7 января. Об этом РИА Новости заявил руководитель столичного департамента нацполитики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Между тем транспорт Москвы в ночь на Рождество будет работать по особому графику. Так, станции метро и МЦК будут открыты до 02:00, а МЦД – до 03:00. При этом поезда "Аэроэкспресса" станут работать в обычном режиме.

Также 149 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03:30, еще 18 маршрутов станут курсировать без изменений.

Во вторник, 7 января, в столице прогнозируются снегопады и ледяные дожди. По словам синоптиков, утром будет от минус 4 до минус 6, вечером потеплеет до 0–2 градусов.