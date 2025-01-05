Рождественская программа пройдет в рамках проекта "Зима в Москве" с 6 по 8 января

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В столице в рамках проекта "Зима в Москве" с 6 по 8 января пройдут мастер-классы, вдохновленные сказками и мультиками, сообщила пресс-служба организаторов цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Так, на переходе от Манежной площади к площади Революции проведут мастер-класс по созданию зимнего блеска для губ по мотивам фильма "Морозко". Занятия состоятся 6 и 8 января в 18:00, а также 7 января в 17:00. Также на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская проведут другой мастер-класс – "Новогодние фотопробы". 6 января в 16:00 гостям расскажут, как правильно вести себя перед камерой, чтобы ощутить себя настоящим киногероем.

На Тверской площади 6, 7 и 8 января в 14:00 пройдут мастер-классы, посвященные природной красоте Сибири – "Сибирская коллекция: декор на спиле дерева". В рамках занятий горожане научатся создавать украшения с использованием натуральных материалов. Также жители столицы приглашаются 7 января в 14:00 и 17:00 на мастер-класс "Шапка Хоттабыча", который пройдет на улице Матвеевская. Организаторы поделятся секретами создания тюрбана, как у героя киносказки "Старик Хоттабыч".

Другой урок под названием "Мульт-открытка" пройдет в Олимпийской деревне 8 января в 13:00 и 16:00. В рамках занятия гости создадут с помощью акварели открытку, вдохновленную мультфильмом "Приключения кота Леопольда".

"Впрочем, на площадках по всему городу каждый гость фестиваля может отправить свою праздничную открытку, вдохновленную советским кинематографом. Ваши творения можно отправить через специальные почтовые ящики от Почты России, чтобы поделиться торжественным настроением с друзьями и близкими по всей стране", – говорится в публикации.

Также 7 января в 15:00 в кинопарке "Москино" можно будет создать "Чайную посылку от почтальона Печкина". Помимо этого, в рамках традиционного "Московского чаепития" на многих площадках столицы проведут дегустации чая "Москва", сочетающего аромат коньяка и медово-янтарные оттенки вкуса.

"В сердце столицы на площади Революции гостей ждут изысканные блюда "с огоньком": перепелка с чесноком и травами, утиная грудка в ягодном соусе, приготовленные в печах офирах", – рассказали в пресс-службе.

На десерт же гостей будут ждать пончики – "Столичные" по московской рецептуре 1974 года, "Осенний вальс" с карамельным ароматом кленового сиропа и "Царская карета" с говяжьей фрикаделькой под горчично-медовым соусом.

Кроме того, в дни Рождества на Манежной площади и в кинопарке "Москино" пройдут яркие постановки и музыкальные номера. Также на Коптевском бульваре покажут кукольную историю "Приключения Умки" и спектакль "Верное средство".

Между тем пользователи сервиса Russpass теперь могут найти адвент-календарь в разделе "Новогодняя Москва". Он состоит из окошек-карточек, нажав на которые можно получить рекомендации для прогулок и занятий по 8 января. В адвент-календарь включены мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве" и фестивалей "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие". В разделе "Новогодняя Москва" можно также найти интерактивную карту.

