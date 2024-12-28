Адвент-календарь появился в разделе "Новогодняя Москва" сервиса Russpass

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Пользователи сервиса Russpass теперь могут найти адвент-календарь в разделе "Новогодняя Москва", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Адвент-календарь состоит из окошек-карточек, нажав на которые можно получить рекомендации для прогулок и занятий c 30 декабря по 8 января. Открывая карточку с доступной датой, пользователь увидит идею, как можно провести день", – объясняется в публикации.

Таким образом, горожане и гости столицы могут заранее продумать свой досуг в новогодние праздники. Пользователь всегда может еще раз посмотреть уже открытые окошки.

В адвент-календарь включены мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве" и фестивалей "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие". В разделе "Новогодняя Москва" можно также найти интерактивную карту.

Между тем ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на новогоднюю программу. "Городская ферма" подготовила специальную программу для детей, которая будет проходить с 1 по 12 января. Ребята смогут познакомиться с альпаками, енотами и другими животными. Также их ждут просмотр любимых мультфильмов, мастер-классы по созданию сумок, саше и росписи пряников.

