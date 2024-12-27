"Зима в Москве" в парках: чем заняться в предновогодние выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Парки столицы подготовили для жителей и гостей города насыщенную программу на 28 и 29 декабря в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу, 28 декабря, бесплатный забег проекта "Бег в парке" пройдет в парке "Ангарские пруды". Мероприятие начнется в 08:45 с разминки у лодочной станции Большого Ангарского пруда. Вход свободный, но дети до 12 лет примут участие в сопровождении родителей.

Выходной продолжится в парке "Фили". Так, в 13:00 Николай Даниленко проведет предновогоднюю экскурсию "Дореволюционные традиции празднования Нового года", в процессе которой гости узнают о праздновании Нового года и Рождества в Российской империи до 1917 года. Экскурсия для людей старше 12 лет стартует от усадьбы Нарышкиных.

В 14:00 в Бабушкинском парке состоится занятие "Будет песенка". Специалист центра современного искусства "Терция" проведет занятие для детей в возрасте от 5 до 8 лет. В игровой форме дети познакомятся с основами музыки: они выяснят, что объединяет героев мультфильмов, и освоят произведения известных отечественных композиторов.

Также в субботу в парке "Северное Тушино" пройдет показ фильма "Карнавальная ночь" Эльдара Рязанова.

В парке "Красная Пресня" в 16:00 начнется космический квест. В 17:00 – мастер-класс по созданию новогодних игрушек для украшения елки в павильоне на Мантулинской улице. С 18:00 можно будет посмотреть спектакль "Незнайка и шахматы". А в 19:30 гостей ждет праздничное чаепитие. Вход свободный, детям обязателен карнавальный костюм.

Кроме того, в 18:30 в ландшафтном парке "Митино" состоится практическое занятие по психологии, которое поможет участникам обозначить цели на 2025 год. Занятие рассчитано на участников старше 16 лет.

Праздничные мероприятия продолжатся в воскресенье, 29 декабря. В парке "Северное Тушино" с 11:00 гости от 6 лет сделают новогоднюю открытку своими руками в экомастерской. В 12:00 для посетителей клуба "Юный эколог" проведут прогулку по парку.

Также в Измайловском парке в 13:00, 14:00 и 15:00 пройдут занятия диджей-школы. Участники мероприятия узнают, как работать с профессиональной музыкальной техникой, разделять трек на такты и квадраты, и даже создадут свой первый трек. Мероприятие открыто для всех желающих старше 12 лет.

Между тем ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на новогоднюю программу. "Городская ферма" подготовила специальную программу для детей, которая будет проходить с 1 по 12 января. Дети смогут познакомиться с альпаками, енотами и другими животными. Также их ждут просмотр любимых мультфильмов, мастер-классы по созданию сумок, саше и росписи пряников.