В сервисе Russpass появилась подборка мест для посещения в холодную погоду

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В сервисе Russpass опубликовали подборку мест, где можно провести время в холодную погоду. Туристам и горожанам предложили отправиться в культурные центры, посмотреть архивное кино и цирковые спектакли, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Территория крытого парка "Остров мечты" превышает 100 гектаров, что равно площади 140 футбольных полей. Здесь гости могут покататься на качелях высотой с пятиэтажный дом, побывать в особняке ужасов, сфотографироваться на фоне "Колизея", посетить "Деревню Смурфиков", пройтись по магазинам, поесть пиццу с глазами и многое другое.

В кинопарке "Москино" можно будет почувствовать себя героем фильма и совершить путешествие во времени. Здесь снимают кинофильмы, телесериалы и рекламные ролики, а в выходные и праздничные дни показывают спектакли, проводят квесты и киномарафоны, устраивают электрические шоу и рыцарские поединки.

Дом культуры "ГЭС-2" представляет выставочные залы, мастерские художников, концертный зал, кинотеатр, библиотеку, кафе и рощу. Гостям предлагают сделать минималистические фотографии, посидеть с ноутбуком на ступеньках с подушками, поучаствовать в мастер-классах и выпить кофе.

Центр "Зотов" находится в отреставрированном хлебозаводе № 5 имени В.П. Зотова. Он посвящен исследованию теории и практики конструктивизма. Здесь организуют выставки, лекции, мастер-классы для детей и взрослых, концерты экспериментальной и авангардной музыки.

Вместе с тем пользователи сервиса Russpass теперь могут найти адвент-календарь в разделе "Новогодняя Москва". Он состоит из окошек-карточек, нажав на которые можно получить рекомендации для прогулок и занятий по 8 января. В адвент-календарь включены мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве" и фестивалей "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие". В разделе "Новогодняя Москва" можно также найти интерактивную карту.

