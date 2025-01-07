Путин прибыл в храм Христа Спасителя и лично поздравил патриарха Кирилла с Рождеством

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Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве прибыл в храм Христа Спасителя, где лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кадры их общения были показаны в прямой трансляции на телеканале "Россия 1".

"Президент прибыл в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха с праздником Рождества Христова", – сообщили на телеканале.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин попросил патриарха освятить нательные кресты и иконки, которые были выложены в алтаре Храма Христа Спасителя. Президент сообщил патриарху, что передаст эти символы веры командующим группировками войск, выполняющими особо важные задачи в зоне СВО.

Глава государства традиционно посещает храм на Рождество. В этом году он встретил праздник в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.