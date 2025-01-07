Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил жителей и гостей столицы с Рождеством. Он пожелал горожанам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

"Один из самых почитаемых христианских праздников наполняет храмы радостью торжественных богослужений, улицы и площади – великим колокольным звоном, а сердца православных верующих – красотой и любовью", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Как отметил в поздравлении Собянин, в эти дни особо ценится тепло человеческих отношений.

Кроме того, добавил мэр, душевную атмосферу в столице помогают создавать "Путешествие в Рождество" и другие фестивали проекта "Зима в Москве". Собянин призвал в путешествии по рождественской Москве проникнуться настроением праздника.

В столице в Рождество работали свыше 500 храмов. Так, Владимир Путин встретил праздник в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. После рождественского богослужения он прибыл в храм Христа Спасителя, где лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла.