Депутат МГД Перфилова: городу необходимо позаботиться о пожарной службе

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Депутатам Московской городской думы необходимо уделить внимание проблемам сотрудников пожарной службы. Об этом во время посещения 13-й специализированной пожарной части заявила депутат МГД Надежда Перфилова.

Пожарная часть находится в районе Восточное Дегунино и ее сотрудников парламентарий не раз поздравляла с профессиональным праздником.

"Работа накладывает свой отпечаток: бойцы не привыкли отступать перед огнем или житейскими трудностями. Но в беседе все же обозначили волнующие проблемы. В их числе – размер заработной платы, льготная ипотека, укомплектованность кадрами", – рассказала депутат.

Сотрудники депо напомнили о советском опыте поощрений и поддержки огнеборцев, помогавшем сохранять и укреплять пожарную службу.

"Уверена, эти же темы волнуют сегодня многих пожарных Москвы. А значит, они требуют поиска решений на уровне городской думы", – отметила Перфилова.

Депутат подчеркнула, что сегодня необходимо делать все возможное, чтобы люди "огненной" профессии и их семьи тоже чувствовали себя под защитой и могли спокойно работать.

Ранее Перфилова обсудила кадровые вопросы в ОМВД Западное Дегунино. Она обратила внимание, что в советские годы молодым специалистам полагалось жилье при условии, что они будут работать в органах в течение пяти лет. Кроме того, они становились полноправными хозяевами, если их стаж составил 10 лет. Перфилова считает, что такая система может быть эффективна и в современных реалиях.