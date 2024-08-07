Депутат Перфилова обсудила кадровые вопросы в ОМВД Западное Дегунино

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Депутат Мосгордумы Надежда Перфилова обсудила кадровые вопросы с новым руководителем отдела МВД района Западное Дегунино Сергеем Елисеевым. Он рассказал, что в его подразделении не хватает специалистов.

При этом отдел находится на шестом месте по Москве, а также на третьем по количеству выявленных преступлений административного характера.

"Знаю, что Сергей Михайлович 25 лет своей службы в полиции проработал только в ОМВД Западное Дегунино. Как никто он знает и район, и свой отдел. И вижу, что у него есть стремление улучшить ситуацию с кадрами, в том числе с помощью личных ресурсов", – подчеркнула депутат.

Она обратила внимание, что в советские годы молодым специалистам полагалось жилье при условии, что они будут работать в органах в течение пяти лет. Кроме того, они становились полноправными хозяевами, если их стаж составил 10 лет. Перфилова считает, что такая система может быть эффективна и в современных реалиях.

Депутат пожелала Елисееву успешной и плодотворной работы в должности главы отдела.

Решать проблему с дефицитом кадров в России нужно комплексно, считает профессор Павел Журавлев. По его мнению, эта проблема сейчас стоит наиболее остро. Он уточнил, что заменить сотрудников иностранными специалистами невозможно, так как последние в основном работают в крупнейших российских городах, где имеется достойная оплата труда.

