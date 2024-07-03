Безработица в РФ в мае сохранилась на историческом минимуме в 2,6%

Фото: 123RF/fizkes

Безработица в России в мае сохранилась на историческом уровне в 2,6%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте.

В мае этого года два миллиона россиян в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Таким образом, уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше составил 2,6% (без исключения сезонного фактора).

Исторический минимум в 2,6% был зафиксирован в апреле текущего года. Тогда число безработных составляло 1,961 миллиона человек. В мае количество безработных выросло до 2,005 миллиона человек.

Росстат со ссылкой на данные Роструда отметил, что к концу мая в органах службы занятости населения на учете состояли 400 тысяч не занятых трудом граждан, имеющих статус безработного. Из них 300 тысяч человек получали пособие по безработице.

По данным службы, численность рабочей силы в РФ в возрасте 15 лет и старше в мае составила 76,1 миллиона человек.

Ранее в столичном кадровом центре "Профессии будущего" назвали торговлю, сектор услуг, транспорт, промышленность и IT-индустрию самыми востребованными сферами на рынке труда. Зарплаты представителей рабочих профессий в столице могут достигать 200 тысяч рублей. А люди, трудящиеся в инновационных секторах экономики, зарабатывают до 350 тысяч рублей.