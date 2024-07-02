Центр "Профессии будущего" назвал самые востребованные сферы труда

В столичном кадровом центре "Профессии будущего" назвали самые востребованные сферы на рынке труда. Так, чаще всего москвичи ищут работу в торговле, секторе услуг, транспорте, промышленной отрасли, а также IT-индустрии.

Зарплаты представителей рабочих профессий в Москве могут достигать 200 тысяч рублей. А представители инновационных секторов экономики зарабатывают до 350 тысяч.

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