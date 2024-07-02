В России установлено 28 температурных рекордов за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в России зафиксировали 28 небывалых для 1 июля значений максимальной температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, пять рекордов установлено в таких региональных центрах, как Херсон, Псков, Чита, Санкт-Петербург и Орел.

К примеру, в Херсоне столбики термометров поднялись до 35,9 градуса тепла, тогда как предыдущий рекорд был 34,7 градуса в 2017 году. В Пскове зафиксировали 34,3 градуса против 30,7 в 2022 году, в Чите – 34,1, а предыдущий рекорд был в 2022 году и составлял 33,8 градуса.

В Санкт-Петербурге накануне было 33,2 градуса, предыдущий рекорд (31,9 градуса) был 1 июля 2022 года. В Орле зафиксировали 31,5 градуса, предыдущий рекорд принадлежит 1964 году – 31,1 градуса.

Несмотря на аномальный зной, в Подмосковье единственным местом, где был зарегистрирован температурный рекорд, стала Коломна, сказал синоптик. Там температура повысилась до 32,2 градуса.

В Москве на базовой метеостанции ВДНХ воздух разогрелся до 30,2, в центре города, на Балчуге, до 32,1 градуса.

Ранее в Московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье до 16:00 среды, 3 июля.

В Москве наступил период супержаркой погоды, когда температура долгое время будет превышать норму. Так, в столице до четверга, 4 июля, включительно ожидается аномальная жара, воздух может прогреться до 35 градусов.

В связи с жарой в Москве городские службы работают в усиленном режиме. В столице повысили контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования.

Эксперты напомнили, что жителям мегаполисов будет легче пережить жару, если они будут пить много воды, употреблять в пищу овощи и фрукты и откажутся от вредных привычек.