Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за аномальной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье до 16:00 среды, 3 июля.

В связи с жарой в Москве городские службы работают в усиленном режиме. В столице повысили контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования.

В условиях повышенных температур на Московской железной дороге увеличено число осмотров состояния пути и контактной сети. На вокзалах и ТПУ для жителей и гостей Москвы обеспечивают кондиционирование и проветривание помещений.

Вместе с тем до четверга, 4 июля, ожидается аномальная жара, воздух может прогреться до 35 градусов. К выходным сильная жара отступит от города, однако температура воздуха все равно будет превышать норму на 1–2 градуса.

