Врач-дерматолог рассказала, как выбрать качественные матирующие салфетки

Врач дерматолог-косметолог Екатерина Емельянова объяснила, чем отличаются качественные матирующие салфетки. Так, по ее словам, убрать жирный блеск лучше всего смогут те, в составе которых есть тальк или пудра.

Кроме того, матирующие салфетки могут иметь пропитку из салициловой кислоты, диоксида цинка или оксида алюминия, однако важно, чтобы в них не было спирта. Он может пересушивать кожу.

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