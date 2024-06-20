Рекордно низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве

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В Москве на 1 июня официальный уровень безработицы составил 0,26%, что на 0,04 процентного пункта меньше по сравнению с началом 2024 года. Об этом заявила заммэра, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она рассказала, что на начало июня количество безработных в столице составило 18,6 тысячи человек. Это, по ее словам, рекордно низкий показатель за последние 15 лет.

В агрегированной базе московской службы занятости представлено порядка 500 тысяч вакансий. Таким образом, на одного безработного в городе приходится более 20 предложений о работе.

Также в столице сохраняется превышение количества принятых сотрудников над уволенными. Согласно данным департамента экономической политики и развития города, за пять месяцев этого года число оформленных трудовых контрактов превысило количество расторгнутых на 229,4 тысячи.

Самая большая разница между нанятыми и уволенными сотрудниками зафиксирована в торговле – почти 40 тысяч человек, в строительстве – 39,6 тысячи, а научно-технической сфере – более 28 тысяч, в обрабатывающих производствах – 27,6 тысячи.

Кроме того, в финансово-страховом секторе приняли на работу на 15,5 тысячи человек больше, чем уволили. В административном секторе прирост составил 14,5 тысячи сотрудников, в IT-сфере и связи – 12,4 тысячи.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Москве по итогам прошлого года составил 1,8% – это самый низкий показатель среди крупнейших городов стран G20 четвертый год подряд. Ближе всех к российской столице в рейтинге оказались Токио с 2,5%, Сеул – с 2,7%, а также Сидней и Эр-Рияд – с 3,2 и 3,7% соответственно. Самая высокая безработица в 2023 году зафиксирована в Брюсселе и Рио-де-Жанейро – 10,7 и 9,2% соответственно.