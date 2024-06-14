Москва 4 года подряд показывает самый низкий уровень безработицы среди мегаполисов G20

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уровень безработицы в Москве по итогам 2023 года составил 1,8% – это самый низкий показатель среди крупнейших городов стран G20 четвертый год подряд, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Вице-мэр напомнила, что уровень безработицы в Москве рассчитали по методологии Международной организации труда и сравнили с 21 крупнейшим городом "Большой двадцатки". Багреева указала, что по сравнению с 2022 годом безработица снизилась на 2,3%.

"Городская экономика интенсивно развивается: расширяют деятельность уже существующие компании, и создаются новые, что предопределяет высокий спрос на квалифицированных специалистов, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы", – объяснила заммэра.

По словам Багреевой, в столице всегда наблюдалась низкая безработица. В частности, до пандемии коронавируса с 2010 по 2019 год она в среднем составляла около 1,5%.

"Поэтому наблюдаемую в данный момент безработицу нельзя считать следствием проблем с кадрами на рынке труда – скорее это возвращение к прежним уровням", – указала она.

Ближе всех к российской столице в рейтинге оказался Токио с 2,5%, Сеул – с 2,7%, а также Сидней и Эр-Рияд – с 3,2 и 3,7% соответственно. При этом Лондон оказался на 11-м месте, а за ним – Нью-Йорк. Самая высокая безработица в 2023 году зафиксирована в Брюсселе и Рио-де-Жанейро – 10,7 и 9,2%.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявляла, что Москва вошла в тройку лидеров в РФ по минимальной безработице. Она отмечала, что уровень безработицы в городе составляет 1,1%.

Однако Ракова подчеркивала, что пока говорить об этом как о хорошем показателе нельзя, так как он является прямым следствием серьезного дефицита кадров на рынке практически во всех отраслях. Заммэра уточняла, что наибольший дефицит кадров отслеживается в промышленности, стройке, транспорте, области IT, особенно в тех сферах, где идут существенные цифровые трансформации.