2 июля в Москве может стать самым жарким с 1890 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

2 июля 2024 года в Москве может стать самым жарким с 1890 года, сообщил ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, синоптическая ситуация в столичном регионе во вторник почти не изменится, и в условиях солнечной и сухой погоды температура только продолжит расти, угрожая обновлением суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который составляет 31,9 градуса.

Синоптик рассказал, что во вторник в столице прогнозируется 31…33 градуса. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Диетолог Наталья Лазуренко посоветовала отказаться в жару от жареной еды и сладких напитков, отдав предпочтение овощам, сообщает News.ru. Она предупредила, что в такую погоду снижается аппетит, при этом важно не уходить от базовых приемов пищи: завтрака, обеда и ужина.

"Можно убрать из дневного и вечернего приема пищи крупы, соусы, оставить овощи как источник углеводов и клетчатки и несложный белок: рыба, нежирная птица, яйца. На завтрак можно оставить кисломолочные продукты, так как это легкодоступный белок. Еда должна быть максимально комфортной и простой. Не забываем о растительных маслах – оливковое или льняное масло и авокадо", – добавила Лазуренко.

Также она советует пить много простой воды, а не газировку, из-за которой возникает ощущение сытости и комфорта.

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала в интервью радио Sputnik, какие продукты помогают приобрести здоровый и безопасный загар.

В частности, чтобы кожа приобрела под солнцем красивый бронзовый оттенок, следует включать в рацион продукты, содержащие определенные витамины и аминокислоты. Получить витамин D, вырабатываемый в организме под воздействием солнечного света, нужно также с продуктами. Это может быть жирная рыба, яйца и молоко. Больше всего витамина D содержится в проростках пшеницы, в маслах холодного отжима, в грецких орехах и семечках кунжута.

Также нужно получать аминокислоты – тирозин и триптофан, которые содержатся в основном в животных продуктах, таких как индейка, сыр, мясо и говяжья печень. Они стимулируют выработку в коже пигмента меланина, то есть загара.

Помогает выработке меланина и бета-каротин. Он действует как антиоксидант: защищает клетки кожи от повреждения свободными радикалами и питает их изнутри. Провитамин А содержится в продуктах оранжевого и красного цвета: морковь, абрикосы, тыква, арбуз, дыня, помидор, отметила эксперт.

Для красивого загара перед выходом на солнце специалист рекомендует выпить томатный или морковный сок. Для того чтобы бета-каротин хорошо усвоился, эти продукты обязательно нужно употреблять с небольшим количеством жира.

Кроме того, необходимо включать в рацион рыбу и морепродукты, в которых есть омега-3 жирные кислоты и витамин Е. Эти вещества обеспечивают защиту кожи от вредных лучей. Такую же функцию выполняет витамин С. Он есть в зеленых овощах – капусте, шпинате, петрушке и укропе.

Специалист призывает не забывать о воде. По ее словам, летом человеку нужно 40 миллилитров воды на килограмм веса в сутки, а при нахождении под прямыми солнечными лучами количество воды можно увеличивать до 50 миллилитров. Она будет вымывать вредные токсины и способствовать тому, что кожа не будет пересыхать и останется упругой и насыщенной водой.

В Московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье до 16:00 среды, 3 июля.

В Москве наступил период супержаркой погоды, когда температура долгое время будет превышать норму. Так, в столице до четверга, 4 июля, включительно ожидается аномальная жара, воздух может прогреться до 35 градусов.

В связи с жарой в Москве городские службы работают в усиленном режиме. В столице повысили контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования.

Эксперты напомнили, что жителям мегаполисов будет легче пережить жару, если они будут пить много воды, употреблять в пищу овощи и фрукты и откажутся от вредных привычек.