Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за жары, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров днем в Москве могут подняться до 34 градусов.

Специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети: регулярно промывают дороги, тротуары и дворовые территории водой. При температуре выше 25 градусов они проводят аэрацию.

Москвичам рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, а также не забывать заботиться о своих питомцах.

В Москве наступил период супержаркой погоды, когда температура долгое время будет превышать норму. Так, в столице до четверга, 4 июля, включительно ожидается аномальная жара, воздух может прогреться до 35 градусов.

Из-за жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье до 16:00 среды, 3 июля.

Эксперты напомнили, что жителям мегаполисов будет легче пережить жару, если они будут пить много воды, употреблять в пищу овощи и фрукты и откажутся от вредных привычек.

