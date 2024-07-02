Жара до 34 градусов ожидается в Москве

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Жара от 32 до 34 градусов придет в Москву днем во вторник, 2 июля. По области ожидается от 31 до 36 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 19 градусов, а в Подмосковье – до 16 градусов.

Из-за жары в Московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье до 16:00 среды, 3 июля.

В столице наступил период супержаркой погоды, когда температура долгое время будет превышать норму. Так, в столице до четверга, 4 июля, включительно ожидается аномальная жара, воздух может прогреться до 35 градусов.

В связи с жарой в Москве городские службы работают в усиленном режиме. В столице повысили контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования.

Эксперты напомнили, что жителям мегаполисов будет легче пережить жару, если они будут пить много воды, употреблять в пищу овощи и фрукты и откажутся от вредных привычек.

