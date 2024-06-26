Во Владивостоке женщина родила недоношенную четверню и стала матерью восьмерых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина родила недоношенную четверню в Приморском перинатальном центре, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

Женщина находилась на сохранении в больнице, а на 29-й неделе беременности врачи решили провести ей экстренное кесарево сечение из-за отслойки плаценты. В результате на свет появились четыре девочки весом 1 270, 1 220, 1 210 и 940 граммов. Младенцев забрали в реанимацию, где начался процесс их выхаживания. Врачи уверяют, что угрозы для здоровья детей и матери отсутствуют.

По их словам, беременность четверней, наступившая самостоятельно, – большая редкость. Это были пятые роды жительницы Приморья, дома ее ждут еще четверо дочерей.

Ранее женщина во Владивостоке родила ребенка на скамейке у дома, не дождавшись скорую. Инцидент произошел вечером 30 мая во дворе жилого комплекса "Зеленый бульвар", когда 37-летняя женщина на 39-й неделе беременности отправилась погулять во двор и почувствовала, что начались схватки. Она решила присесть на лавочку и вызвала скорую.

Однако бригада не могла проехать во двор из-за припаркованных машин, поэтому врачи приняли решение дойти пешком до роженицы. Уже на месте медики оказали ей и родившейся девочке помощь, а затем доставили их в краевой перинатальный центр.

