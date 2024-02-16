Завернутого в пакет младенца нашли в Новосибирске

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Завернутого в полиэтиленовый пакет младенца обнаружили в Новосибирске на улице рядом с многоквартирным домом в Железнодорожном районе. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Согласно данным СК, ребенок был доставлен в больницу на скорой помощи. На фоне ситуации было возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь новорожденного.

На территории ЧП работают следователи и криминалисты, состояние ребенка не уточняется.

В СМИ между тем писали, что в пятницу, 16 февраля, в Новосибирске температура воздуха составила 31 градус мороза.

В прошлом году в квартире дома на Вешняковской улице в столице женщина родила ребенка, после чего решила оставить младенца в ковше мусоропровода на лестничной клетке. В прокуратуре рассказали, что соседи дома нашли кровь на лестничной площадке и обратились к правоохранителям.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

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