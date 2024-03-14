Экономист назвал способ решения проблемы кадрового голода в России

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Решать проблему с дефицитом кадров в России нужно комплексно, например повышая производительность труда, а также заменяя сотрудников на новейшую технику. Об этом сообщил в эфире радио КП профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Павел Журавлев.

Он указал на то, что на данный момент сейчас в стране на самом деле проблема с нехваткой кадров стоит наиболее остро. Так, по словам эксперта, в России не трудоустроено более 12 процентов граждан.

"Может они и хотят работать, но не работают, потому что содержатся в основном за счет родителей, государства и так далее", – предположил специалист.

При этом Журавлев уточнил, что заменить сотрудников иностранными специалистами невозможно, так как последние в основном работают в крупнейших российских городах, где имеется достойная оплата труда. Таким образом, по мнению эксперта, решить проблему с нехваткой кадров можно лишь малой механизацией, то есть увеличением производительности за счет роботизации.

Так, специалист привел в пример успешное введение малой механизации в Японии, где уборку улиц осуществляют роботы. Однако, как он утверждает, для того чтобы вводить такую меру в России, нужно время и политическая воля.

"Дело в том, что иностранные специалисты приносят почти 300% прибыли. Поэтому их и используют", – объяснил Журавлев, почему в России не скоро будут использовать принцип роботизации.

Ранее Владимир Путин сообщил, что, по официальной статистике, число безработных в стране достигает порядка 460 тысяч человек. По словам главы государства, дефицит рабочей силы сейчас в России составляет порядка 2,5 миллиона человек. Он уточнил, что острая нехватка ощущается в строительстве и на производстве.



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