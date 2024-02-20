Путин озвучил число безработных в России

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По официальной статистике количество безработных в России составляет примерно 460 тысяч человек, заявил Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Президент уточнил, что дефицит рабочей силы на данный момент в стране составляет порядка 2,5 миллиона человек. Российский лидер добавил, что работников не хватает в строительстве и на производстве.

"Существует еще такое понятие, как трудовая миграция, но и здесь нам очень многое нужно сделать. У нас потребность на рынке труда для работодателей", – добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что в стране будет увеличена работа по оказанию помощи семьям, матерям и детям, в том числе для изменения ситуации на рынке труда.

"Самое лучшее решение всех проблем в области трудовых отношений и решение проблемы дефицита рабочих рук – это повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране", – считает Путин.

Ранее Путин сообщал, что безработица в России снизилась до 2,9%. По его словам, такого никогда не было в истории России, это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики.

Также президент РФ подчеркивал, что экономика в России не только отыграла падение прошлого года, но и сделала сильный шаг вперед. Несмотря на рост инфляции, в России растет промышленное производство, а также увеличиваются инвестиции.



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