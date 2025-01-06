Январская оттепель сохранится в Москве до конца недели

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Оттепель сохранится в Москве до конца недели. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он объяснил, что воздушные массы перемещаются уже не с юга, а с северного побережья Африканского континента. В связи с этим столбики термометра резко поднимутся до плюсовых показателей. Так, ночью 8 января ожидается до плюс двух градусов, а днем – до плюс 4 и осадки в виде дождя и мокрого снега.

По словам синоптика, такая теплая погода продержится до 12 января включительно. При этом он отметил, что в субботу, 11 января, температура воздуха прогреется до плюс 5 градусов в столице.

Вильфанд уточнил, что такие температурные значения на 8–9 градусов выше нормы и соответствуют показателям последней декады октября или первой декады апреля. Он добавил, что возвращение зимней погоды ожидается лишь в начале следующей недели.

"Сильных морозов не прогнозируется на следующей неделе, но постепенное понижение до минус 5 – минус 7 градусов", – заключил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

При этом в середине января в Москве ожидается арктическое вторжение. Средняя температура станет ниже многолетних значений. В конце января в столице прогнозируются атлантические погодные процессы, из-за чего в город вернется теплая аномалия.

