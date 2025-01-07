Пассажиры в Москве совершили почти 472 тысячи поездок в ночь на 7 января

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве пассажиры совершили почти 472 тысячи поездок в рождественскую ночь. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В ночь с 6 на 7 января московский транспорт работал дольше обычного. За это время пассажиры совершили более 308 тысяч поездок на метро и МЦК, более 46 тысяч – на МЦД, а также более 117 тысяч поездок на наземном городском транспорте, включая трамваи.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, это на 6% больше, чем в прошлом году.

"Самыми популярными станциями метро стали "Охотный ряд", "Китай-город" и "Площадь Революции" – здесь расположены крупные храмы и церкви столицы. Поздравляю с Рождеством и желаю всего самого доброго!" – сказал Ликсутов.

В столице в Рождество работали свыше 500 храмов. Так, Владимир Путин встретил праздник в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. После рождественского богослужения он прибыл в храм Христа Спасителя, где лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла.