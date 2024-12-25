25 декабря, 14:56Мэр Москвы
Собянин: время ожидания приема врача в поликлиниках сократилось с 30 до 7 минут
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В медицинских учреждениях время ожидания приема врача уменьшилось с 30 до 7 минут, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.
При этом срок ожидания плановой госпитализации в некоторых случаях составляет до 10 дней, а по онкологии – до 5 дней.
Мэр также обратил внимание, что около 90% пациентов имеют возможность записаться к терапевту в день обращения.
Для такого результата были проведены два этапа модернизации оборудования в городских медицинских учреждениях. Число высокотехнологичных хирургических вмешательств увеличилось до 100 тысяч в год, подчеркнул Собянин.
В ходе отчета мэр также заявил, что стратегия развития Москвы состоит в стремлении столицы к статусу лучшего города Земли. Москва должна побеждать в борьбе за умы, таланты, инвестиции и технологии.
По его словам, остановка или замедление в развитии города будет равно проигрышу. За прошедший период было успешно осуществлено множество проектов. А пандемия коронавируса и ограничительные меры не смогли остановить развитие столицы.
Собянин сообщил, что в Москве удалось снизить смертность от инсультов