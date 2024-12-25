Собянин: школы Москвы входят в пятерку мировых лидеров по качеству образования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские школы входят в пятерку мировых лидеров по качеству образования. Об этом заявил Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

"Сегодня московские школы уверенно входят в пятерку мировых лидеров по качеству общего образования", – отметил мэр.

Градоначальник добавил, что в столице создана уникальная цифровая образовательная платформа "Московская электронная школа".

Кроме того, Собянин рассказал, что все столичные школы находятся в одинаковых финансовых условиях. Также учреждения дают равнозначно качественное образование. Всего, по словам мэра, в Москве было возведено более 670 новых зданий школ и детских садов.

Между тем в городских школах растет популярность предпринимательских классов. Сейчас они открыты в 214 учебных заведениях. В этом году в них поступили на 44% больше 10-классников, чем годом ранее. Там ребята углубленно изучают обществознание, математику и иностранный язык, а также осваивают профессию агента банка и проходят обязательные спецкурсы.

Кроме того, рядом с жилыми кварталами в Москве идет строительство более 130 школ и детских садов.

