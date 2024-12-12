В Москве разработали технологию для замены школьных звонков музыкой

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В столице разработали технологию для замены школьных звонков музыкой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Как указали в пресс-службе, для замены звонков на музыку отечественные производители предлагают систему управления "Инфозвонок", которая позволяет загрузить мелодии и настроить автоматические сценарии подачи в зависимости от расписания. Ученики и преподаватели смогут сами составлять плейлисты для школьных звонков для будних дней и праздников.

Инновация может использоваться для реализации проекта Минпросвещения РФ "Музыка вместо звонков", согласно которому в декабре школьные звонки заменят музыкальными фрагментами из балетов композитора Петра Чайковского. Новогодние мелодии помогут создать праздничную атмосферу в образовательных учреждениях, добавили в департаменте.

Также программа позволяет обратиться к школьникам или рассказать о мероприятии с помощью прямого эфира. Установить инфозвонок можно на любое рабочее место, оснащенное компьютером и микрофоном. Система уже успешно используется в лицее Финансового университета при правительстве России и ряде столичных школ.

Компания, разрабатывающая информационные технологии для образования, прошла испытания в рамках программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы.

Ранее сообщалось, что свыше 173 тысяч учащихся 5–9-х классов используют ИИ-сервис "Цифровой учитель" в "Московской электронной школе" (МЭШ). Он позволяет создавать персонализированные учебные программы для школьников, позволяя изучать темы как самостоятельно, так и совместно с преподавателем. При этом ИИ анализирует ошибки и предлагает дополнительные материалы для улучшения навыков, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.