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06 декабря, 07:45

Политика

Родителей школьников избавят от необходимости платить репетиторам

Родителей школьников избавят от необходимости платить репетиторам

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Родителей школьников избавят от необходимости платить репетиторам. В правительстве обсуждают вопрос предоставления бесплатных услуг дополнительного образования. По словам замглавы кабинета министров Дмитрия Чернышенко, новое правило может вступить в силу в ближайшие годы.

Сейчас услуги репетиторов оплачивают примерно треть родителей выпускников. По их мнению, без дополнительных занятий дети рискуют получить низкий бал на ЕГЭ.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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