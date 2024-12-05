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Новости

05 декабря, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин доложил Путину о реализации национальных проектов

Новости часа: Собянин доложил Путину о реализации национальных проектов

Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию

Новости часа: Сергей Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Новости часа: мэр поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

"Мой район. Новости": еще 22 стартовые площадки включили в программу реновации в Москве

Новости часа: Сергей Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Сергей Собянин поздравил со 100-летним юбилеем фронтовика Ивана Слухая

Собянин рассказал, какой станет Москва через несколько лет

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь годовщины Битвы под Москвой

Сергей Собянин заявил, что столица развивается благодаря москвичам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расходы на нацпроекты остались приоритетом федерального бюджета и выросли на 12%, сообщил Сергей Собянин.

В Коптеве построят еще один дом по программе реновации, сообщила Москомархитектура.

Температуру в системе отопления Москвы впервые с начала сезона повысили до 100 градусов, сообщили в ПАО "МОЭК".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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