Новости часа: Собянин доложил Путину о реализации национальных проектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расходы на нацпроекты остались приоритетом федерального бюджета и выросли на 12%, сообщил Сергей Собянин.

В Коптеве построят еще один дом по программе реновации, сообщила Москомархитектура.

Температуру в системе отопления Москвы впервые с начала сезона повысили до 100 градусов, сообщили в ПАО "МОЭК".

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