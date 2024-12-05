05 декабря, 16:45Новости
Новости часа: Собянин доложил Путину о реализации национальных проектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расходы на нацпроекты остались приоритетом федерального бюджета и выросли на 12%, сообщил Сергей Собянин.
В Коптеве построят еще один дом по программе реновации, сообщила Москомархитектура.
Температуру в системе отопления Москвы впервые с начала сезона повысили до 100 градусов, сообщили в ПАО "МОЭК".
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.