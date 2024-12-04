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04 декабря, 23:23

Политика

Правительство Франции уйдет в отставку после принятия вотума недоверия

Фото: 123RF/sylv1rob1

Большинство французских депутатов поддержали вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, который был выдвинут левой партией "Непокорившаяся Франция". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание нижней палаты парламента Франции.

Всего в поддержку резолюции проголосовал 331 депутат. При этом для принятия документа необходимо было минимум 288 голосов.

Таким образом, Барнье вынужден покинуть пост премьер-министра, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия впервые с 1962 года.

Ранее СМИ писали о том, что отставка нынешнего правительства Франции после голосования о вотуме недоверия поднимет вопрос об импичменте французского президента Эммануэля Макрона и его отставке.

Тем не менее сам Макрон исключил возможность ухода с должности президента. По его словам, призывы к его отставке со стороны оппонентов являются политической фикцией. Он также добавил, что никогда не думал покидать Елисейский дворец до истечения мандата.

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