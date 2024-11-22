Байден обсудил с Макроном последние события на Украине

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Действующий президент США Джо Байден обсудил развитие конфликта на Украине с главой Франции Эммануэлем Макроном после испытания российской ракетной системы "Орешник". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В ходе беседы с Макроном президент Штатов обсудил вопросы, касающиеся как международных отношений, так и двустороннего сотрудничества. В частности, они обсудили ситуацию и на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению перемирия в Ливане.

"Орешник" был применен на Украине 21 ноября. Это стало ответом на дальнобойные удары по территории России, произведенные ракетами западного производства.

В Пентагоне заявили о своей обеспокоенности запуском "Орешника", а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал применение Россией ракеты средней дальности "пугающей эскалацией".

Путин отметил, что ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное гиперзвуковое оружие. Также он принял решение о поставке комплекса на вооружение.