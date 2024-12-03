ТАСС: более 500 таксистов устроили забастовку в центре Парижа

Фото: ТАСС/ABACA/Abdullah Firas

Таксисты организовали манифестацию против ухудшения условий труда. Водители собрались у Дома инвалидов в историческом центре Парижа, передает ТАСС.

По данным агентства, в акции принимают участие более 500 автомобилей такси из разных регионов страны. Протестующие жгут фаеры и держат плакаты "Такси в опасности" и "Таксисты в гневе". Из-за забастовки движение в районе заблокировано, а полиция перекрыла все улицы вокруг Дома инвалидов.

"Наше главное требование – отказ от снижения тарифов на перевозку пациентов, которая компенсируется напрямую из Национальной кассы медицинского страхования", – пояснил один из организаторов акции Бешир.

Планируется, что стоимость будет рассчитываться не на основе показаний таксометра, а по тарифам кассы медстрахования. Таксисты также протестуют против несправедливой конкуренции "со стороны американских платформ заказа такси". Как отметила другая участница акции Мадлен, если единые тарифы будут приняты, то доходы таксистов резко упадут.

Протесты также проходят на парижском кольцевом бульваре Периферик и шоссе A1, соединяющем Париж и север страны.

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