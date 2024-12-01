Во Франции на гостей рождественского фестиваля упала металлическая птица

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Большая металлическая фигура птицы упала на группу людей во Франции во время проведения рождественского фестиваля, пострадали 13 человек. Об этом сообщает газета Ouest France.

"В субботу, 30 ноября, сотни человек собрались на большой парад, чтобы дать начало рождественским празднованиям в курортной (коммуне) Трувиль-Сюр-Мер… металлическая структура, которая поддерживала птицу… рухнула на толпу", – указано в сообщении.

Участников фестиваля пришлось эвакуировать с места происшествия. В спасательных операциях помощь оказывали полиция и военные.

Ранее в Мытищах погибла семилетняя девочка из-за упавшего на нее бетонного забора. Инцидент произошел недалеко от жилого дома. По информации следствия, от полученных травм ребенок скончался на месте. СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью ребенка по неосторожности и халатности.

