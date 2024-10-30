France 3: горы мусора скопились на улицах Марселя

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Горы мусора скопились на улицах Марселя из-за того, что вывоз не осуществлялся несколько дней. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на France 3.

По данным СМИ, проблема связана с забастовкой уборщиков из частной компании на фоне их разногласий с руководством. Сотрудники жалуются на плохие условия работы, нехватку оборудования и кадров.

Местные власти установили в городе около десяти больших мусорных контейнеров.

Ранее британские ученые назвали самую загрязненную пластиком страну в мире. Первое место заняла Индия, затем в списке идут Нигерия и Индонезия. Всего же исследователи обнаружили подобные места примерно в 50 тысячах городов и сельских районов по всему миру.

Благодаря искусственному интеллекту исследователи выяснили, что каждый год мимо системы обработки отходов проходит около 52 миллионов тонн пластика, из которых 36 миллионов (68%) представляют собой несобранный полимерный мусор.

