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Британские ученые из Университета Лидса сообщили в научном журнале Nature, что самые крупные очаги загрязнения пластиком были выявлены в Индии, Нигерии и Индонезии. Всего же исследователи обнаружили подобные места примерно в 50 тысячах городов и сельских районах по всему миру.

Ученые отметили, что среди всех загрязнений самыми сложными для измерения оказались как раз выбросы пластика, в ходе которых он высвобождается из материальных систем и видов деятельности. Речь идет об отходах, попадающих в среду из мусорных баков, мусоровозов и выбрасываемые людьми.

Однако благодаря искусственному интеллекту исследователи выяснили, что каждый год мимо системы обработки отходов проходит около 52 миллионов тонн пластика, из которых 36 миллионов (68%) представляют собой несобранный полимерный мусор. Например, в Индии собирается лишь 81% пластиковых отходов, а остальные 19% оказываются в окружающей среде.

Именно поэтому среди всех мировых стран Индия заняла первое место по объему пластикового загрязнения, так как страна выбрасывает в среду примерно 9,3 миллиона тонн отходов в год. Это в 2,7 раза больше, чем у двух следующих в списке стран – Нигерии и Индонезии.

При этом некоторые другие СМИ называют сточные воды с отходами новой политической проблемой Европы, поскольку они стекают в реки и озера континента, вызывают болезни у людей и наносят вред природе. Речь идет не только о загрязнении Сены и Темзы.

Так, как сообщили СМИ, многие европейские города обладают многовековой инфраструктурой, которую не обновили для очищения большого количества отходов домохозяйств и производств. В частности, широкое общественное возмущение вызвали разливы сточных вод в Великобритании.

